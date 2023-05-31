«Ростов» и «Урал» хотят подписать полузащитника «Локомотива» Марадишвили

«Ростов» и «Урал» интересуются полузащитником «Локомотива» Константином Марадишвили, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 23-летний россиянин недоволен игровым временем, которое он получает в составе железнодорожников. «Ростов» и «Урал» хотят подписать футболиста, представители обоих клубов уже общались с окружением игрока.

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.