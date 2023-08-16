Адиев исключил свой переход на работу в «Ахмат» в ближайшее время

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что сейчас не будет рассматривать предложения о работе с другими командами.

«До конца года буду сосредоточен на отборочных матчах. Пока не думаю о будущем. Нашей сборной предстоят шесть важных игр, и я сконцентрирован на этом. По окончании года с Федерацией футбола Казахстана сядем и будем решать те или иные варианты. Пока мы этот вопрос отложили», — приводит слова Адиева Sport24.

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.