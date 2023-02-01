Адиев рассмотрит вариант с привлечением полузащитника «Химок» Зуева в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев планирует обсудить с игроками вариант с привлечением российского полузащитника Александра Зуева в состав национальной команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, тренер хочет узнать мнение лидеров сборной, не ухудшит ли потенциальный вызов россиянина атмосферу в команде.

15 января стало известно о том, что Зуев может сменить гражданство и начать выступать за сборную Казахстана.

Зуев родился в Костанае и является воспитанником «Тобола». С июля 2022 года он выступает в «Химках», в составе которых провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.