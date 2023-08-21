Адиев: «Доволен, что Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о трансфере полузащитника Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

«Доволен этим переходом, потому что, по моей информации, он в «Бешикташе» будет использоваться в центральной зоне. Ему это пойдет на пользу в том числе и в сборной, потому что мы его наигрываем на этой позиции», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

21 августа ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова из «Бешикташ». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет контракт с турецкой командой на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.