Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Адвокат Бугаева — о деле по сбыту наркотиков: «Его заставили подписать массу бумаг. Могла быть явка с повинной»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Бугаев.
Фото Григорий Филиппов, «СЭ»
Telegram Дзен

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, в разговоре с «СЭ» предположила, что игрока заставили подписать явку с повинной.

«Алексей находится на административном аресте. Полагаю, что он его отбывает несправедливо, на основании одних своих утвердительных показаний о том, что он собирался якобы скрыться с места происшествия. Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта. Если бы он реально хотел скрыться, поверьте, он бы это сделал. Зная территорию этого места, в темноте можно было убежать куда угодно», — сказала Макличенко «СЭ».

Адвокат футболиста также сообщила, что Бугаева заставили подписать некоторые документы.

«Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений. Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнял себе работу», — добавила Макличенко.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин рассказал «СЭ» , какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков.

Алексей Бугаев
Футбол
4
Обсудить
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков заявил, что его не удивило лидерство «Краснодара» в РПЛ

Адвокат Бугаева заявила, что при футболисте не было наркотиков: «Здесь что-то не то»