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Сегодня, 14:15

Адвокат Бугаева заявила, что при футболисте не было наркотиков: «Здесь что-то не то»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, в разговоре с «СЭ» сообщила подробности хода дела по сбыту наркотиков.

«Пока обвинения нет. Я не видела постановления о возбуждении дела. Уже подала заявление об участии в деле, но до сих пор ни одно должностное лицо со мной на связь не вышло. Полагаю, что дело не возбуждено, они выиграли время, чтобы подержать Бугаева на административке, а потом подоспеть с другими материалами.

Бугаев чувствует себя, разумеется, подавленно, потому что находится под арестом. Ему уже сказали «сядешь далеко и надолго» после подписания бумаг. Мы с ним видимся, стараюсь поддерживать Алексея как могу. Самое главное, что при нем не было наркотиков. Это однозначно. Думаю, что мы докажем, что Бугаев не скатывался до такого преступления, здесь что-то не то. А что – выясним», – сказала Макличенко «СЭ».

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин рассказал «СЭ» , какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков.

Алексей Бугаев
Футбол
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Адвокат Бугаева — о деле по сбыту наркотиков: «Его заставили подписать массу бумаг. Могла быть явка с повинной»

На бывшего игрока сборной России Бугаева завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков