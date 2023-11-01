На бывшего игрока сборной России Бугаева завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков

В отношении экс-защитника сборной России Алексея Бугаева возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«После проверки документов и установления личности полицейские произвели личный досмотр 42-летнего жителя Москвы, в кармане его верхней одежды обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — приводит ТАСС заявление правоохранительных органов.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. Позже стало известно, что ему назначили наказание в виде административного ареста на 7 суток за сопротивление при аресте.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин рассказал «СЭ» , какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков.