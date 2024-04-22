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Сегодня, 12:49

Адвокат Бушманов объяснил, как действовать игроку «Спартака» Классену после потери 900 тысяч рублей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как защитник «Спартака» Леон Классен должен действовать в ситуации с потерей 900 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам.

«Онлайн-мошенничества приобретают все больший размах. И его жертвами становятся не только пожилые граждане, как в данном случае. Здесь по всей видимости использовалась связь с «подменного» номера через контакты потерпевшего. Раскрывать такие преступления непросто, поскольку используются различные схемы сокрытия данных получателей похищенного. Зачастую мошенники действуют в сговоре с банковскими работниками или используют айпи-телефонию с территории сопредельных стран, часто с Украины. При этом, звонки и сообщения могут поступать со сходных номеров ваших знакомых, банков, госорганов», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также объяснил, как не попасть на уловки мошенников.

«Основной совет: быть предельно финансово-внимательным, всегда, лично при встрече или звонком, перепроверять просьбы о переводах, не сообщать никому пин-кодов и не вступать в беседы с подозрительными абонентами. Если произошло хищение, незамедлительно сообщать в банк и подавать заявление о возбуждении уголовного дела в подразделение полиции по месту жительства. За подобные деяния предусмотрена достаточно строгая уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», добавил Бушманов.

Ранее стало известно, что 9 апреля Классену написали в одном мессенджеров от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Спустя день футболист красно-белых получил сообщение с просьбой перевести 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

Полицейские выясняют детали произошедшего.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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