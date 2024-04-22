Адвокат Бушманов объяснил, как действовать игроку «Спартака» Классену после потери 900 тысяч рублей

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как защитник «Спартака» Леон Классен должен действовать в ситуации с потерей 900 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам.

«Онлайн-мошенничества приобретают все больший размах. И его жертвами становятся не только пожилые граждане, как в данном случае. Здесь по всей видимости использовалась связь с «подменного» номера через контакты потерпевшего. Раскрывать такие преступления непросто, поскольку используются различные схемы сокрытия данных получателей похищенного. Зачастую мошенники действуют в сговоре с банковскими работниками или используют айпи-телефонию с территории сопредельных стран, часто с Украины. При этом, звонки и сообщения могут поступать со сходных номеров ваших знакомых, банков, госорганов», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также объяснил, как не попасть на уловки мошенников.

«Основной совет: быть предельно финансово-внимательным, всегда, лично при встрече или звонком, перепроверять просьбы о переводах, не сообщать никому пин-кодов и не вступать в беседы с подозрительными абонентами. Если произошло хищение, незамедлительно сообщать в банк и подавать заявление о возбуждении уголовного дела в подразделение полиции по месту жительства. За подобные деяния предусмотрена достаточно строгая уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — добавил Бушманов.

Ранее стало известно, что 9 апреля Классену написали в одном мессенджеров от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Спустя день футболист красно-белых получил сообщение с просьбой перевести 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

Полицейские выясняют детали произошедшего.