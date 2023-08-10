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Сегодня, 13:04

Адвокат Добровинский — о возможном отъезде легионеров: «Никто не застрахован от человеческой глупости и трусости»

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, будут ли легионеры уезжать из России после инцидента с Матиасом Норманном.

Ранее Матиас Норманн уехал из России и направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что норвежский футболист покинул страну в связи с ситуацией с дронами в «Москве-Сити».

— Какова вероятность, что такая же история повторится и с другими легионерами после Норманна?

— Такие ситуации могут случиться когда угодно. Никто не застрахован от человеческой глупости и трусости. Это, безусловно, может повториться. Трусость — это такая штука, которую путают с осторожностью. Норманн струсил и убежал. Люди, которые играют в футбол, — это люди, которые не боятся получить травму. Полная чушь — бояться жить в Москве. Это один из самых безопасных городов. Все сделано для человека. Бояться абсолютно нечего. Считаю, мало футболистов, которые поведут себя так же, как Норманн. Была песня, что в хоккей играют настоящие мужчины, в футбол тоже играют настоящие мужчины. Трус не играет в футбол, а Норманн оказался трусом, — сказал Добровинский «СЭ».

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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