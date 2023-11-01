Адвокат Калинов рассказал, что может помочь Бугаеву снизить срок наказания за наркотики

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, как задержанный за наркотики экс-защитник сборной России Алексей Бугаев может получить минимальный срок лишения свободы.

«При хорошей тактике защиты можно будет добиться наказания в районе 5 лет. Если же использовать «среднюю» тактику, то многое также будет зависеть от суда. В России в каждом регионе суды выносят разные приговоры по одним и тем же преступлениям. Здесь можно рассчитывать на срок ниже низшего, но вряд ли это получится. В районе 20 лет наказания в совокупности Алексею Бугаеву светит, если хорошо не осуществить защиту. Доказать, что ему подкинули наркотики, крайне сложно, хотя и такое бывает, не раз я по подобным делам защищал людей», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

1 ноября стало известно, что 42-летнего Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. В отношении экс-защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

На протяжении своей карьеры Бугаев выступал за такие команды, как «Краснодар», «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо».