Афанасьев: «Федотов придумает план, как отобрать очки у «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что матч 18-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» получится интересным и напряженным.

«Сложно предугадать тактику команд в ближайшем матче, ведь это будет довольно сложная игра для ЦСКА и «Краснодара». Уверен, что Федотов придумает план, как отобрать очки у «Краснодара». Тренерский штаб ЦСКА достаточно квалифицированный, как и в «Краснодаре», поэтому нас ждет интересная тренерская дуэль. Можно лишь точно сказать уверенно, что игра должна получиться интересной и напряженной. Думаю, мы увидим много красивых комбинаций и острых моментов с обеих сторон. Пусть победит сильнейший!» — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

Матч между командами состоится 10 декабря в Краснодаре и начнется в 19.45 по московскому времени.