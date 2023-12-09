Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Афанасьев: «Федотов придумает план, как отобрать очки у «Краснодара»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что матч 18-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» получится интересным и напряженным.

«Сложно предугадать тактику команд в ближайшем матче, ведь это будет довольно сложная игра для ЦСКА и «Краснодара». Уверен, что Федотов придумает план, как отобрать очки у «Краснодара». Тренерский штаб ЦСКА достаточно квалифицированный, как и в «Краснодаре», поэтому нас ждет интересная тренерская дуэль. Можно лишь точно сказать уверенно, что игра должна получиться интересной и напряженной. Думаю, мы увидим много красивых комбинаций и острых моментов с обеих сторон. Пусть победит сильнейший!» — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

Матч между командами состоится 10 декабря в Краснодаре и начнется в 19.45 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-fedotov-pridumaet-plan-kak-otobrat-ochki-u-krasnodara/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
В «Пари НН» объяснили поражение от «Зенита»: «Не хватает уверенности в гостевых матчах»
Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и временно вернулся на вершину
Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН»
«Зенит» победил «Пари НН» благодаря голу Кассьерры. Онлайн-трансляция матча
Бушманов полагает, что Абаскалю дадут возможность доработать в «Спартаке» до конца сезона
Игрок «Спартака» Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча с «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом

Гунько считает, что Абаскаля нужно оставлять в «Спартаке» до конца сезона