Агент игрока «Факела» Божина: «Инициатором по продлению контракта должен быть клуб»

Сегодня, 11:05
Олег Еремин, агент защитника «Факела» Сергея Божина, сообщил, что клуб не начал обсуждение нового контракта с футболистом.
— Около месяца назад вы говорили, что переговоров с «Факелом» по поводу продления контракта пока нет. Что сейчас?
— Пока ничего не поменялось, — приводит «РБ Спорт» слова агента.
— Обсуждение после Нового года?
— Посмотрим. Инициатором должен быть все-таки клуб.
— Что сам Сергей думает — хочет?
— Как и любой другой, хочет играть на более высоком уровне. Это черта спортивного характера: всегда хочется улучшать свою игру. Конечно, мы будем рассматривать и другие предложения, если они появятся, и с «Факелом» будем разговаривать, не чужой клуб. Безусловно, мы будем общаться.
Контракт 29-летнего Божина с воронежской командой заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом.
«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.