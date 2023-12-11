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Сегодня, 19:22

Сперцян — о голе Кривцова в игре с ЦСКА: «Наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о голе Никиты Кривцова с его передачи в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

На 90-й минуте «Краснодар» получил право на угловой. И пока ЦСКА готовился к подаче, Сперцян нашел свободного Кривцова в штрафной, моментально адресовал ему мяч, и Никита неотразимо пробил в ближний угол. Этот удар — аналог знаменитого гола форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 с передачи Трента Александра-Арнолда.

«Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да. Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» с 38 очками ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. ЦСКА с 28-ю баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Кривцов
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