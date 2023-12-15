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Судейство

Сегодня, 17:57

ЭСК: Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Судья Рафаэль Шафеев.
Рафаэль Шафеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС приняла решение, что главный арбитр матча 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1) Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота бело-голубых.

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«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча. Футболист «Динамо» Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил. Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства: рука игрока «Динамо» была расположена высоко; толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершен со значительной интенсивностью», — говорится в заявлении ЭСК.

Также отмечается, что в попытке занять более выгодную позицию перед нападающим, Бальбуэна допустил контакт своей правой руки с лицом соперника.

«Это движение признано комиссией наказуемым, так как оно было неестественным для данного единоборства. Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти. ВАР проверил ситуацию, относящуюся к протоколу, и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию», — утверждает ЭСК.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Рафаэль Шафеев
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