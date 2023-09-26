Агент Ахметова заявил, что говорить о продлении контракта с «Краснодаром» еще рано

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, высказался о будущем футболиста, у которого в конце сезона истекает контракт.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеется). Ведем ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано еще. Не знаем, что за это время произойдет в мире и вообще в футболе», — приводит слова Гегечкори Metaratings.ru.

25-летний Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.