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Сегодня, 10:24

Агент Акаев назвал возможную причину перехода Бакаева в клуб из ОАЭ

Алина Савинова
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Футбольный агент Джамал Акаев предположил, почему полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев выбрал чемпионат ОАЭ для продолжения карьеры.

«По поводу Бакаева, сложно утверждать однозначно. Особенно на фоне заявлений, которые звучали менее чем год назад, когда игрок переходил в «Зенит». Безусловно, аравийский полуостров ярко обозначил себя на футбольной карте мира за последние месяцы. Но надо понимать, что Саудовская Аравия и ОАЭ — сильно разные лиги. Не уверен, что в футбольном плане чемпионат ОАЭ может что-то дать игроку. Возможно, Бакаеву просто захотелось сменить обстановку, перезагрузиться. Во всяком случае, если брать футбол как основу, мне ближе то, что сделали Оздоев, Кузяев, Саба Сазонов, Захарян. Все-таки мы привыкли, что шаг вперед из большого российского клуба для российского игрока — это только шаг в сторону Европы», — цитирует Акаева Legalbet.

Бакаев выступал за «Зенит» с 2022 года. 19 сентября сине-бело-голубые объявили о переходе футболиста в клуб «Аль-Вахда». Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Источник: https://legalbet.ru/news/15991241/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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