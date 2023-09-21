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Сегодня, 10:16

Точилин допускает, что уже завтра его могут уволить из «Сочи»

Алина Савинова
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Александр Точилин высказался о своем назначении на пост главного тренера «Сочи». Он не исключает, что уже завтра его могут уволить.

— Хохлов после матча со «Спартаком» два часа общался с руководством. Как вы узнали, что смените его на посту?

— Дмитрий Валерьевич приехал на базу и сообщил, — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

— Вам сказали, что вы полноценный главный тренер? Или же временно занимаете должность, пока идут поиски нового тренера?

— Мне сказали: «Приступай к работе». Без всяких формулировок, которые вы назвали. Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные.

— Допускаете, что завтра скажут: «Вы больше не тренер «Сочи»?

— Конечно, допускаю. Могут. Все может быть.

17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи». Его место занял Точилин, который уже возглавлял команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1. 23 «Сочи» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-zavtra-mne-mogut-skazat-vy-bol-she-ne-trener/
Александр Точилин
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
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