Агент Сафонов: «Не напоминает ли Галицкий Федуна? Он все деньги заработал сам»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

— Сильно удивила новость о том, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича?

— Давайте начнем с того, что «Краснодар» — частный клуб. Кто платит, тот и заказывает музыку. Галицкий — человек очень эмоциональный, переживает за команду. У него есть мечта. Снимаю перед ним шляпу! Построил красавец стадион, манежи, создал с нуля академию.

— Но не слишком ли резкие решения принимает в отношении тренеров?

— Не берусь судить. Время покажет. Может быть, на его решение повлияли слухи о возможных переговорах представителей Ивича со «Спартаком». Это всего лишь домыслы, но... Помните, почему Бердыев в итоге не возглавил «Спартак»? Кто-то увидел, услышал и сообщил Федуну, что Курбан Бекиевич параллельно разговаривает с «Локомотивом». Может быть, тут такая же история... Не знаю.

— Но сейчас отставание от «Зенита» всего одно очко! Зачем же тренера убирать? Неужели это не ошибка менеджмента «Краснодара»?

— Не готов называть этот шаг Галицкого ошибкой. Посмотрим, что будет дальше. Ивич — высококлассный специалист. Но весной «быки» притормозили. Результаты аховые. Да и едва ли такой стиль игры радует Галицкого. А если бы команда дальше повалилась? Что бы тогда сказали? Давайте наберемся терпения. Вы знаете, какой микроклимат внутри коллектива? Я удивлен отставкой Ивича. Но если менять тренера, то это надо делать сейчас — во время паузы в чемпионате.

— А Галицкий своей импульсивностью не напоминает вам Федуна?

— Слушайте, Галицкий, в отличие от Федуна, все деньги заработал сам. В этом вся разница. Сергей Николаевич все выстроил с нуля в «Краснодаре». Он хозяин, первый номер.

— «Спартак» для Галицкого — красная тряпка?

— Ну... недавно Смолов рассказывал, что владелец «Краснодара» не продал его в «Спартак» за 18 миллионов из-за конфликта с московским клубом.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.