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Агент Чистякова: «Предпосылок для его ухода из «Зенита» быть не может, «Локомотив» не делал запросов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, есть ли вероятность, что защитник Дмитрий Чистяков покинет «Зенит» этим летом.

«Дмитрий — игрок основного состава «Зенита», он постоянно играет. Сейчас предпосылок для его ухода быть не может. Он играет в той команде, в которой мечтал играть с детства. На данный момент ситуация такова. Что будет дальше — посмотрим. Пришел Эракович, но это же не значит, что всем теперь надо разбегаться. В «Зенит» пришел еще один хороший футболист. Но и до него в команде была высокая конкуренция. «Локомотив» никаких запросов по Чистякову не делал и в «Зенит» не обращался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
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