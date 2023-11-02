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Сегодня, 14:25

Агент Арбузова раскритиковал решение КДК о дисквалификации игрока: «Не думал, что за такое могут наказывать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на два матча по итогам молодежного дерби со «Спартаком» (1:2).

«Разочарован таким решением. Мало того, что у нас люди не попадают на стадион, так теперь еще наказывают за эмоции. Он после игры подбежал к болельщикам, у них всегда было единение. Не понял, что в этом такого. Даже не думал, что за это могут куда-то вызывать и штрафовать. То же самое было и у футболистов «Спартака». Я не видел там никаких нецензурных выражений. Обидно, но я не видел, чтобы там был мат», — сказал Сафонов «СЭ».

Матч 15-го тура Молодежной футбольной лиги завершился победой ЦСКА со счетом 2:1, где у армейцев голами отметились Александр Демин и Максим Сидельников.

После матча игроки ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали кричалки с ненормативной лексикой.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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