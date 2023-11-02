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Сегодня, 14:30

Боярский: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Боярский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, сожалеет ли об отсутствии еврокубков.

— Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

— Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

— Но уровень ведь другой.

— Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что пока ситуация не изменится, ничего не получится.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.

Михаил Боярский. «Пока Европа не выздоровеет, играть в Лиге чемпионов неинтересно». Михаил Боярский — о «Зените», Дзюбе и «Спартаке»

Футбол
Михаил Боярский
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