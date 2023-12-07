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РПЛ

Сегодня, 22:05

Агент Барбоза назвал Сперцяна и Карпукаса кандидатами на переход в европейский клуб

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Спортивный агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода футболистов РПЛ в европейские клубы в зимнее трансферное окно в 2024 году.

«Я думаю, что зимой вряд ли будут переходы из РПЛ в большие европейские команды. Это очень специфически, не думаю, что увидим большие сделки зимой, а летом вполне реально. Есть молодые игроки из России, про которых все знают. Скауты всех клубов следят за этими игроками. Летом какие-то футболисты имеют потенциальную возможность перехода. Футболисты, которые могут перейти в европейский чемпионат, есть в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» и «Краснодаре». Игроки, которые выделяются в чемпионате, имеют возможность перехода. В том числе кандидатами на переход являются Сперцян и Карпукас, но есть и другие футболисты», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. По информации источника, трансфер может обойтись туринцам в 10-15 миллионов евро. При этом 23-летний игрок сборной Армении не первый номер в шорт-листе «Ювентуса».

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
Артем Карпукас
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