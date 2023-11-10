Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:18

Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника в сборную Колумбии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал невызов футболиста в сборную Колумбии на ноябрьские матчи.

«Мог ли «Зенит» не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

В ноябре национальная команда Колумбии сыграет против сборных Бразилии (17-го числа) и Парагвая (22-го числа) в рамках отборочных матчей ЧМ-2026.

В текущем сезоне 30-летний Барриос провел 13 игр за «Зенит» в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barriosa-prokommentiroval-nevyzov-poluzashchitnika-zenita-v-sbornuyu-kolumbii
Вильмар Барриос
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой не считает, что матч с «Ростовом» станет ключевым для Абаскаля

Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что не выпивает во время сезона