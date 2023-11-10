Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника в сборную Колумбии

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал невызов футболиста в сборную Колумбии на ноябрьские матчи.

«Мог ли «Зенит» не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

В ноябре национальная команда Колумбии сыграет против сборных Бразилии (17-го числа) и Парагвая (22-го числа) в рамках отборочных матчей ЧМ-2026.

В текущем сезоне 30-летний Барриос провел 13 игр за «Зенит» в РПЛ и отметился одной голевой передачей.