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25 октября, 22:58

Агент Бонгонда сомневается, что футболист когда-нибудь захочет получить российское гражданство

Алина Савинова
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Зухаир Эссикал, агент полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда, высказался о возможности получения конголезским футболистом российского гражданства.

«Не думаю, что Тео когда-нибудь станет получать российское гражданство. У него уже есть два. Отказ от одного из них в пользу российского маловероятен», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.

Московский клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-590075-agent-bongonda-vryadli-teo-otkazhetsya-ot-odnogo-iz-svoikh-grazhdanstv-v-polzu-rossiyskogo
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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