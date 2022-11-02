Агент Божовича: «Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову»

Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича прокомментировал слова специалиста, который назвал себя легендой российского футбола.

«Все, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен. Как агент, я вырос с Божовичем. Он показал свой максимум, будучи иностранцем еще и с такими командами. Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи.

Да, он сказал все на эмоциях, но все его слова — правда. Он действительно легенда для российского футбола. Миодраг мне как брат. Он всегда будет прав для меня», — приводит Sport24 слова Еремича.

В России Миодраг Божович возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». Вместе с «Ростовом» черногорец становился обладателем Кубка России.