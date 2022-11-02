Агент Божовича: «Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову»

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Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича прокомментировал слова специалиста, который назвал себя легендой российского футбола.
«Все, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен. Как агент, я вырос с Божовичем. Он показал свой максимум, будучи иностранцем еще и с такими командами. Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи.
Да, он сказал все на эмоциях, но все его слова — правда. Он действительно легенда для российского футбола. Миодраг мне как брат. Он всегда будет прав для меня», — приводит Sport24 слова Еремича.
В России Миодраг Божович возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». Вместе с «Ростовом» черногорец становился обладателем Кубка России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования