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Сегодня, 18:31

Агент Цаллагова — о «Спартаке»: «Мевля и Кейта Бальде никому не нужны были в целом»

Джамал Акаев, агент защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, сообщил, что не воспринимает всерьез подписания «Спартака» в летнее трансферное окно.

«То, что творил «Спартак» в это трансферное окно, я даже не знаю, кто был хуже за последние пять лет в российском футболе из топ-клубов. И Миха Мевля, и Бальде Кейта — это те футболисты, которые лежали на поверхности, никому не нужны были в целом. Это удивительно.

Посмотри, что делал Бальде последние семь лет. Этот парень шел по наклонной. Его предлагали куда угодно, в аренду совали. Человек 2-3 года подряд не заиграл ни в одном клубе. Постоянные метания. Просто у человека в голове одни деньги", — приводит слова Акаева Eurostavka.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.

27-летний Бальде стал игроком красно-белых 26 августа 2022 года. Сенегальский футболист провел один матч за москвичей. Он отстранен от игр до декабря из-за нарушения прохождения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/agent-tsallagova-i-chalova-mevlya-i-balde-spartak-v-eto-okno-huzhe-vseh-v-rpl-za-5-let
Бальде Кейта
Ибрагим Цаллагов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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