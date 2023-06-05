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Сегодня, 15:38

Агент Чистякова заявил, что к футболисту есть конкретный интерес

Алина Савинова
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Агент Андрей Талаев сообщил, что к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову есть конкретный интерес.

«У Чистякова контракт еще на два года, на сегодня он игрок «Зенита». А дальше посмотрим. Есть ли к нему конкретный интерес? Есть. Но от каких клубов, не буду говорить, это в «Зените» могут прокомментировать, выходил на них кто-то или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Ранее сообщалось, что в приобретении Чистякова заинтересован «Локомотив».

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 23 матча в составе «Зенита» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-k-dmitriyu-est-konkretny-j-interes/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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