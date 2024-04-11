Агент Дркушича подтвердил интерес к защитнику «Сочи» из чемпионата Франции

Агент защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича Младлен Ратковица прокомментировал информацию об интересе к игроку из чемпионата Франции.

«Что касается трансферного статуса Вани, я могу сказать, что есть клубы, которые следят за ним в течение определенного времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран. Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ. «Сочи» находится в решающем моменте сезона, ему нужно сосредоточиться на играх», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Нант» интересуется Дркушичем.

Защитник выступает за «Сочи» с января 2022 года после перехода из клуба «Браво». На его счету четыре гола и две результативные передачи в 60 матчах. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 млн евро.