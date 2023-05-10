Агент Дуарте назвал смешными разговоры о возможном уходе Алексиса из «Спартака»

Футбольный агент Аугусто Параха в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее защитника «Спартака» Алексиса Дуарте после жесткой критики болельщиками и легендами красно-белых.

«Много разговоров о возможном уходе Дуарте из «Спартака». Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу», — сказал Параха «СЭ».

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 7 матчей и не отметился результативными передачами, заработав 2 желтые и 1 красную карточку.

(Валерия Яшвили)