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Сегодня, 13:54

Агент Дуарте назвал смешными разговоры о возможном уходе Алексиса из «Спартака»

Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Аугусто Параха в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее защитника «Спартака» Алексиса Дуарте после жесткой критики болельщиками и легендами красно-белых.

«Много разговоров о возможном уходе Дуарте из «Спартака». Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу», — сказал Параха «СЭ».

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 7 матчей и не отметился результативными передачами, заработав 2 желтые и 1 красную карточку.

(Валерия Яшвили)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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