Агент Дугласа Аугусто отреагировал на слухи об интересе «Краснодара» к игроку

Агент Алан Эспиноса, представляющий интересы полузащитника ПАОКа Дугласа Аугусто, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к его клиенту.

«Интерес от «Краснодара»? Дуглас Аугусто провел великолепный сезон за ПАОК и логично, что к нему есть большой интерес со стороны других клубов. Указывать конкретные команды мне бы не хотелось», — цитирует Эспиносу «Евро-Футбол.Ру».

26-летний полузащитник выступает за ПАОК с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.