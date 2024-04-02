Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 21:55

Агент Дюпина: «Сейчас продление контракта с «Рубином» трудно обсуждать»

Telegram Дзен

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, прокомментировал возможное продление контракта его клиента с казанским клубом.

Действующее соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Продление контракта Дюпина с «Рубином» трудно сейчас обсуждать. Не хотелось бы ничего говорить впустую. А если говорить про желание Юрия продлить контракт, то все зависит от условий, как и у всех футболистов. Все упирается в них. Если они будут соответствовать запросам Юрия и он сам будет нужен «Рубину», то, думаю, он будет не против продлить соглашение», — приводит слова агента Sport24.

Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. Всего за команду из Татарстана он провел 140 матчей, пропустил 162 гола и 51 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 600 тысяч евро.

Источник: Sport24
Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песьяков заявил, что не считает себя лучшим голкипером РПЛ по игре ногами

Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»