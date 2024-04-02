Песьяков заявил, что не считает себя лучшим голкипером РПЛ по игре ногами

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своих навыках в игре ногами.

В нынешнем сезоне 35-летний россиянин принял участие в 21 матче во всех турнирах, пропустил 30 голов и 6 раз отыграл на ноль.

«Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я — достаточно приземленный человек. Поэтому не сужу в таком контексте. Иногда получается хорошо, иногда — плохо. Могу вспомнить с десяток матчей, когда моя игра ногами оставляла желать лучшего, и дело даже не в голевых ошибках. Сразу вспоминаю кубковую игру с «Краснодаром», где я допустил голевую ошибку, но если ее убрать, то игра ногами в том матче — топ», — цитирует Песьякова Sport24.

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.

6 апреля донской клуб сыграет дома с «Сочи».