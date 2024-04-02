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2 апреля, 22:01

Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру московской команды без нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«В «Спартаке достаточно много фланговых квалифицированных игроков. Нельзя сказать, что в команде теперь некому играть на его позиции. Сложно оценить, в какой форме находился Промес. Когда он был в порядке, тогда он был Промесом, если он находился не в форме, то уже не был тем Промесом», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.

Источник: «Газета.Ru»
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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