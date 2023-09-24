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Сегодня, 14:38

Агент Джикии — об отсутствии защитника в стартовом составе «Спартака»: «Предпочтение главного тренера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об уменьшении игровой практики его клиента.

«Место в старте — это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период», — цитирует Шпинева Metaratings.

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличался результативными действиями.

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров. В последнем матче красно-белые в московском дерби обыграли «Динамо» — 1:0.

Кроме того, «Спартак» набрал 12 очков в 4 матчах групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф.

Источник: Metaratings
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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