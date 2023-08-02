Агент Маркова: «Женя показывает, что действительно является сильным футболистом, его рано списали»

Сегодня, 20:35
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Факела» Евгения Маркова поделился мнением о выступлении футболиста в последних матчах.
«Лишняя уверенность ему точно не нужна. Он и так в себе уверен. Сейчас он показывает, что действительно является сильным футболистом, его рано списали. Надеюсь, до конца чемпионата он будет продолжать в том же духе», — приводит слова Талаева «РБ Спорт»
Марков в сезоне РПЛ-2023/24 забил за «Факел» два гола в двух матчах. На старте сезона команда не одержал пока ни одной победы.