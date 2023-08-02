Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного инсульта.

«Да ничего, в общем-то нормальное состояние. Только рука вот не двигается до конца, речь еще нечеткая, будем так говорить. Я занимаюсь каждый день, у меня логопед, потом занятия идут. Поэтому тут есть какие-то продвижения, но еще не так, как хочется», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.