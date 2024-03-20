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20 марта, 08:19

Агент Гагнидзе: «В «Динамо» серьезная конкуренция, Лука ждет своего шанса»

Алина Савинова
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Футбольный агент Ираклий Лилуашвили завил, что полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе готов биться за место в составе московской команды.

«Когда футболист не играет, это всегда проблематично. Но в «Динамо» серьезная и справедливая конкуренция. Гагнидзе играет на позиции в центре поля, где есть Фомин, Чавес, Лаксальт — хорошие футболисты. Лука старается, хочет доказывать, делает все, чтобы получить шанс и использовать его», — приводит «РБ Спорт» слова Лилуашвили.

Также он ответил на вопрос, возможен ли трансфер игрока в другой клуб этим летом.

«Еще рано думать о лете. Сейчас надо доказывать свой уровень в «Динамо», Лука сконцентрирован на том, чтобы получить шанс. Конкуренция его не пугает и он не побежит из команды искать другие варианты. Надо тренироваться и ждать возможности, ничего другого не сделать», — добавил агент.

После зимнего перерыва 21-летний Гагнидзе не получил игровой практики в официальных матчах в составе клуба. Полузащитник выступает за «Динамо» с 2021 года, включая аренды в другие команды.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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