Агент Гбамбле сообщил, что футболист пропустит остаток сезона

Агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле пропустит остаток сезона.

«Нене хорошо себя чувствует, удалось избежать серьезной травмы. Но в этом сезоне он уже не сыграет. Нене приступит к тренировкам во время подготовки к новому сезону. Думаю, он станет одним из открытий следующего сезона», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В матче «Ахмата» с «Химками» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. Позже Селюк сообщил, что Гбамбле избежал разрыва крестообразных связок. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей в составе «Ахмата» и отметился 1 голом.