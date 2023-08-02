Агент Хендрикса ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника Йоррита Хендрикса, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении футболиста в «Спартак»

«Йоррит был счастлив в «Спартаке». Он не хотел уходить. Но Хендрикс не играл, так бывает. Не говорил со «Спартаком», поэтому не думаю, что на данный момент возвращение в клуб возможно», — сказал Куперен «СЭ».

Нидерландец выступал за «Спартак» с января 2021-го по январь 2022 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он получил 3 желтые карточки.

11 августа 2022 года московский клуб расторг контракт с Хендриксом. Полузащитник подписал контракт с «Фортуной». С 1 июля 2023 года 28-летний игрок пребывает в статусе свободного агента.