Гаджиев: «В России слишком оберегают судей. Если Семак никак не оскорбил арбитра, он прав»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что судей в РПЛ слишком оберегают.

«Судей слишком оберегают. Критиковать можно всех: тренеров, игроков. А вот судью нельзя критиковать. Если Семак никак не оскорбил судью, то он, безусловно, прав в этой ситуации. Что такого в том, что он просто спросил про какой-то спорный эпизод? Он имел на это полное право», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Ранее КДК РФС принял решение не отменять красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, полученную в матче с «Ростовом» (1:1). Из-за удаления Семак не сможет присутствовать на скамейке команды в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.