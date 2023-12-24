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Сегодня, 15:07

Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков прокомментировал «СЭ» информацию, что игрок может перейти в португальский «Спортинг» в январе 2024 года. Ранее об этом сообщил Rumores Sporting.

«Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу «Спортинга» ничего не знаю», — сказал Мавренков «СЭ».

22-летний Хлусевич играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала».

В этом сезоне футболист провел 14 матчей в РПЛ, забив три гола.

Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
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