Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

Агент Карпукаса рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку со стороны «Галатасарая».

— Была информация про интерес «Галатасарая» к Артему Карпукасу. Вы даже подтверждали.

— Да, «Галатасарай» выходил, связывался, узнавали, на сколько контракт у Артема. А дальше в принципе, пожалуйста, пусть общаются с руководством «Локомотива».

— Некоторые говорили, что это больше похоже на вброс.

— Мы такими делами не занимаемся. Зачем? Артем достаточно серьезный футболист молодого возраста, и он это доказывает на поле. Он адекватно понимает, что много работы впереди, ставит цели. Он один из лидеров «Локомотива». Естественно, нормальный, амбициозный футболист хочет попробовать свои силы [в другом чемпионате]. Это нормальное желание.

— Помимо «Галатасарая», есть еще предложения?

— Пока больше никто не связывался. Есть еще одно, но пока не могу сказать.

— Но это топ-5 лиг?

— Да, но это шорт-лист. Просто есть определенный интерес, как и к многим молодым ребятам.

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года. В текущем сезоне Карпукас сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях
Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Спартак»: Джикия был удален со скамейки запасных

«Крылья Советов» — «Спартак»: нулевая ничья после первого тайма