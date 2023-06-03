Агент Карпукаса рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку со стороны «Галатасарая».

— Была информация про интерес «Галатасарая» к Артему Карпукасу. Вы даже подтверждали.

— Да, «Галатасарай» выходил, связывался, узнавали, на сколько контракт у Артема. А дальше в принципе, пожалуйста, пусть общаются с руководством «Локомотива».

— Некоторые говорили, что это больше похоже на вброс.

— Мы такими делами не занимаемся. Зачем? Артем достаточно серьезный футболист молодого возраста, и он это доказывает на поле. Он адекватно понимает, что много работы впереди, ставит цели. Он один из лидеров «Локомотива». Естественно, нормальный, амбициозный футболист хочет попробовать свои силы [в другом чемпионате]. Это нормальное желание.

— Помимо «Галатасарая», есть еще предложения?

— Пока больше никто не связывался. Есть еще одно, но пока не могу сказать.

— Но это топ-5 лиг?

— Да, но это шорт-лист. Просто есть определенный интерес, как и к многим молодым ребятам.

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года. В текущем сезоне Карпукас сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.