Агент Карпукаса сообщил о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» о новом контракте игрока.

«Продление контракта? Общались со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. И продолжаем диалог. Договоренности? Идет диалог», — сказал Клюев «СЭ».

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.