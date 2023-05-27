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Сегодня, 21:12

Агент Карпукаса сообщил о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» о новом контракте игрока.

«Продление контракта? Общались со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. И продолжаем диалог. Договоренности? Идет диалог», — сказал Клюев «СЭ».

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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