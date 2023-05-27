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Сегодня, 21:11

Президент «Урала» — о Шатове: «Будем думать, как ему помочь вылечиться. Он бы нам сильно помог»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Олега Шатова.

«Шатов лечится. Будем думать, как ему сейчас помочь в этом. Хочу, чтобы он еще поиграл. Дай бог, он вылечится. Шатов нам бы очень сильно помог, если бы не было травм. Конечно, хотим сохранить в команде», — сказал Иванов «СЭ».

В последний раз 32-летний полузащитник выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.

Олег Шатов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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