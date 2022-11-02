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Сегодня, 15:35

Агент Кассьерры подтвердил интерес «Галатасарая», «Генка» и «Црвены Звезды» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Мартин Араоз в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию об интересе «Галатасарая», «Генка» и «Црвены Звезды» к игроку.

«Интерес от «Галатасарая», «Генка», «Црвены Звезды» есть, но генеральный директор хочет оставить его в «Зените», там он и останется, ему там комфортно! Он не хочет уходить», — сказал Араоз «СЭ».

Ранее Sport 24 сообщил, что «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай» проявляют интерес к Кассьерре.

Матео перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Кассьерра пропустил 4 последних матча «Зенита» из-за проблем со здоровьем.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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