Защитник ЦСКА Лукин верит, что клуб можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о перспективах команды в чемпионской гонке в РПЛ.

«Верю, что мы можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Мы для этого тренируемся и играем — чтобы занимать только первое место. Мы сделаем все возможное, чтобы выигрывать в каждом матче и по итогу возглавить турнирную таблицу. У меня нет принципиального соперника, мне важна каждая игра. Для молодого футболиста важно выходить на каждый матч, показывать свои способности и доказывать тренеру, что ты чего-то стоишь», — приводит слова Лукина Metaratings.ru.

После первого круга сезона РПЛ-2022/23 ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков. В 16-м туре московская команда примет «Нижний Новгород» (5 ноября).