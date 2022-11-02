Защитник ЦСКА Лукин верит, что клуб можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о перспективах команды в чемпионской гонке в РПЛ.
«Верю, что мы можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Мы для этого тренируемся и играем — чтобы занимать только первое место. Мы сделаем все возможное, чтобы выигрывать в каждом матче и по итогу возглавить турнирную таблицу. У меня нет принципиального соперника, мне важна каждая игра. Для молодого футболиста важно выходить на каждый матч, показывать свои способности и доказывать тренеру, что ты чего-то стоишь», — приводит слова Лукина Metaratings.ru.
После первого круга сезона РПЛ-2022/23 ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков. В 16-м туре московская команда примет «Нижний Новгород» (5 ноября).
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