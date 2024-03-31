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31 марта, 19:34

Агент Хеновес: «У Кайо не было проблем ни с одним тренером «Краснодара», включая Мусаева»

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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, оценил появившуюся новость о том, что главный тренер команды Мурад Мусаев недовольной игрой его клиента.

«Ранее я ничего такого не слышал, это все слухи. У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кайо выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец отыграл 8 матчей за быков во всех турнирах, забив 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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