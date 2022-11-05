Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе «Фламенго» к игроку «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Клаудиньо, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Фламенго» к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

«Со мной из «Фламенго» никто не контактировал, так что это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

По информации ESPN, бразильский «Фламенго» рассматривает кандидатуру 25-летнего атакующего полузащитника с прицелом на зимнее трансферное окно.