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Сегодня, 17:05

Агент Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на информацию СМИ о том, что игроки Валерия Карпина не получают заработную плату с октября месяца.

«Есть ли у Комличенко проблема с зарплатой? У него мысли — подготовиться к первой игре второй части чемпионата в лучшей форме, как и у всей команды «Ростова». Не буду комментировать тему зарплаты», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

«Ростов» в 17 матчах набрал 35 очков и в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Первый официальный матч в 2023 году ростовчане проведут в четвертьфинале Кубка России с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komlichenko-rostov-ne-platit-zarplatu-ne-budu-kommentirovat/
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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