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Сегодня, 14:24

Агент Тюкавина: «Не хочу, чтобы было как с Захаряном»

Ана Горшкова
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, клубы из каких европейских стран интересуются футболистом.

«Приезжали из Италии. Если точнее, то скаут был из Нидерландов, но занимается он именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались — но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие. А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция. Могут подумать, что склонен к травмам или еще что-то», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Также агент отметил, что предложения поступают, но Тюкавин хочет спокойно до лета доиграть, а потом думать о возможном переходе.

12 ноября «СЭ» сообщал, что Тюкавин достиг условия автоматического продления соглашения. Футболисту нужно было провести 1200 минут на поле в течение сезона-2023/24, чтобы контракт продлился до конца июня 2025 года.

Позже генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил «СЭ» информацию об автопродлении соглашения с Тюкавиным.

21-летний футболист является воспитанником бело-голубых. В текущем сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Чемпионат
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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